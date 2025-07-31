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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy altyapılarında oynadıktan sonra 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam edecek. Son günlerde kadrosunda yaşanan ayrılıklarla gündemde olan siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki forvetin transferi konusunda İtalyan kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş ile 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan genç futbolcu Semih Kılıçsoy, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin başarısı için mücadele edecek.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Cagliari ile Beşiktaş, 19 yaşındaki golcünün transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı... - 1. Resim

46 MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonsunda 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma tamam: Yeni takımı... - 2. Resim

ZAYNUTDINOV VE FERNANDES, RUSYA'YA GİTTİ

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurmuştu. "Sonraki satıştan yüzde 50'lik hak" için Benfica'ya 10 milyon euro ödenen Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in de Spartak Moskova'ya transferi için anlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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