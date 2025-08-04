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Beşiktaş'ta anlaşma tamam! İmza için İstanbul'a geliyor: İşte yeni transfer...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta anlaşma tamam! İmza için İstanbul&#039;a geliyor: İşte yeni transfer...
Beşiktaş, Leicester City, Transfer, Orta Saha, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, orta saha transferinde mutlu sona ulaştığı konuşuluyor. Leicester City'den Wilfred Ndidi için hem İngiliz kulübü hem de Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi konusunda Leicester City'ye 9.5 milyon euro bonservis teklif  etmiş; İngiliz kulübü tarafından bu rakam kabul edilmişti. İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un duyurduğu habere göre; siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ta anlaşması tamam! İmza için İstanbul'a geliyor: İşte yeni transfer... - 1. Resim

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son bilgilere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arası anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi.

İSANBUL'A GELECEK

Wilfred Ndidi'nin, sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta anlaşması tamam! İmza için İstanbul'a geliyor: İşte yeni transfer... - 2. Resim

30 MAÇTA BİR GOL

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maçta mücadele eden Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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