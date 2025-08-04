Beşiktaş'ta anlaşma tamam! İmza için İstanbul'a geliyor: İşte yeni transfer...

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi konusunda Leicester City'ye 9.5 milyon euro bonservis teklif etmiş; İngiliz kulübü tarafından bu rakam kabul edilmişti. İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un duyurduğu habere göre; siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son bilgilere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arası anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi.

İSANBUL'A GELECEK

Wilfred Ndidi'nin, sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

30 MAÇTA BİR GOL

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maçta mücadele eden Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.