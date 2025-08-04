Beşiktaş'ta anlaşma tamam! İmza için İstanbul'a geliyor: İşte yeni transfer...
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, orta saha transferinde mutlu sona ulaştığı konuşuluyor. Leicester City'den Wilfred Ndidi için hem İngiliz kulübü hem de Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi konusunda Leicester City'ye 9.5 milyon euro bonservis teklif etmiş; İngiliz kulübü tarafından bu rakam kabul edilmişti. İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un duyurduğu habere göre; siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son bilgilere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arası anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi.
İSANBUL'A GELECEK
Wilfred Ndidi'nin, sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
30 MAÇTA BİR GOL
Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maçta mücadele eden Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda bir gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.