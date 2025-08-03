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Nuri Şahin konuşuluyordu! Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer açıklaması geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nuri Şahin konuşuluyordu! Beşiktaş&#039;tan Ole Gunnar Solskjaer açıklaması geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başından ayrılacağı ve yerine Nuri Şahin'in getirileceği iddialarını yalanladı.

Beşiktaş'ta art arda gelen mağlubiyetler ve kötü futbol oynanması nedeniyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğunun sallandığı iddia ediliyor.

Birçok teknik direktörün konuşulduğu Beşiktaş'ın başına Solskjaer'in yerine Nuri Şahin'in getirileceği öne sürülmüştü.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

NURİ ŞAHİN İDDİALARI YALANLANDI

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

Nuri Şahin konuşuluyordu! Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer açıklaması geldi - 1. Resim

Norveçli teknik adam, Beşiktaş ile 17'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 müsabakaya çıktı. Söz konusu süreçte 12 galibiyet alan 52 yaşındaki teknik adam, 4 kez rakipleriyle berabere kalırken 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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