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Kartal'a neşteri vuramayan Solskjaer gidecek mi? Beşiktaş yönetimi kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kartal&#039;a neşteri vuramayan Solskjaer gidecek mi? Beşiktaş yönetimi kararını verdi
Beşiktaş, Solskjaer, Teknik Direktör, UEFA Avrupa Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen sezon ‘bu takıma ameliyat şart’ diyen ancak UEFA ön elemesinde Shakhtar karşısında oynanan oyunla eleştirilerin odağındaki Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in akıbeti belli oldu. Beşiktaş yönetimi Norveçli teknik adam için kararını verdi.

Teknik direktörde dikiş tutturamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz ilk eşleşmede veda etti. Shakhtar karşısında oynanan oyunla Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer topun ağzına geldi. Beşiktaş yönetiminin, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaptığı toplantının ardından kararını verdi.

TAMAM MI DEVAM MI?

Siyah-beyazlı yönetim, Norveçli teknik adamla bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş yönetiminin, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile devam etme kararı aldığı iddia edildi.

Siyah-beyazlılarda, Norveçli teknik direktörün geleceğinin buna rağmen pamuk ipliğine bağlı olduğu kaydedildi. Norveçli teknik adamın akıbeti, transferlerin gerçekleşmesinden sonra belli olacak.

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 24 karşılaşmada sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.




Kaynak: Türkiye Gazetesi

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