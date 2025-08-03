Semih Kılıçsoy'dan 'nereden nereye' dedirten transfer! Dortmund ve Tottenham izliyordu ancak...

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş'taki parlaması saman alevi gibi olan Semih Kılıçsoy'un adı yakın zaman önce Avrupa devleriyle anılıyordu. Milli futbolcu bir sezonda büyük bir düşüş yaşadı ve Cagliari'ye kiralandı. Semih Kılıçsoy 2023-24 sezonunda formayı aldığında 10 maçta 9 gol ve 1 asistlik performansıyla rekor kırmıştı.

Süper Lig tarihinde bu kadar kısa süre içine bu kadar çok gole katkı sağlayan genç bir oyuncu hiç olmamıştı. Bir anda parlayan yıldız oyuncu Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Manchester City, Borussia Dortmund ve Tottenham tarafından takibe alınmaya başladı.

MİLLİ TAKIMDA YIPRANDI

Söz konusu sezon bittiğinde Semih'in, Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağı ve en az 50 milyon avro bonservis bedeliyle satılacağı konuşuluyordu. Dönemin futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar da Semih'i takımda tutmanın çok zor olduğunu söylemişti. Ancak genç yetenek millî takıma çağrıldıktan sonra U21 takımına gönderildi.

Gelen tepkiler sonrası tekrar A Milli Takım'a çağrılsa da Avrupa Şampiyonası boyunca kulübede oturdu. Semih'i izleyeceğini düşünen Avrupa devleri de hayal kırıklığı yaşadı.

BRONCKHORST'LA ÇÖKÜŞ

Semih'in en azından sonraki sezonda Beşiktaş'ta kaldığı yerden fırtına gibi esmeye devam edeceği konuşuluyordu. Ancak takımın başındaki Giovanni van Bronckhorst da ona formayı vermedi. Takımın genel koordinatörü Samet Aybaba, görevden ayrıldıktan sonra Semih'in kendisine yakın olması sebebiyle oynatılmadığını söyledi.

Çok yıpranan Semih'in formu da piyasası da düştü. Aston Villa'dan gelen 24 milyon avroluk teklif az bulunarak reddedildi. Solskjaer'in de çok az şans verdiği oyuncu, 1 milyon avroluk bedelle bir sezonluğuna Cagliari'nin yolunu tuttu.

OPSİYON 12 MİLYON AVRO

Semih Kılıçsoy’u kiralayan Cagliari ile yapılan sözleşmede 12 milyon avroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalya Serie A ekibi eğer sezon sonunda bu opsiyonu kullanırsa, sonraki satıştan Beşiktaş yüzde 20’lik gelir payı sahibi olacak.

YERİNE DENİZ GÜL

Semih Kılıçsoy’un Cagliari’ye gitmesiyle birlikte forvette doğan boşluğa Beşiktaş, Porto’da forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül’le çözüm bulacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon avro olan 20 yaşındaki santrforun bir yıllık kiralanması için görüşmeler başladı.

İki defa A Millî Takım forması da giyen Gül, Porto’da 23 maça çıktı, 2 gol attı.