Yeni takımı için İtalya'ya gitti! Beşiktaş'ın kazanacağı para belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Ciro Immobile, Bahtiyar Zaynutdinov ve Gedsun Fernandes'in ardından Semih Kılıçsoy da siyah-beyazlı ekibe veda etti. Genç oyuncu, futbol kariyerini Cagliari'de sürdürecek.

KİRALAMA BEDELİ BİR MİLYON EURO, BONSERVİS 12 MİLYON EURO

Semih'in İtalya'ya transferi bir milyon euro kiralama bedeli ile gerçekleşecek. Cagliari'nin, 19 yaşındaki golcüyü 12 milyon euro karşılığında bonservisiyle alma opsiyonu bulunuyor. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi ve Beşiktaş için sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı yer alıyor.

Transferin resmiyet kazanması için Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Shakhtar Donetsk maçlarını bekleyen milli futbolcu, imza için dün İtalya'ya gitti.

46 MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlı formasıyla geçtiğimiz sezon 46 karşılaşmaya çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.