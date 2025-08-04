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UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş&#039;ın muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Play-Off Turu, Shakhtar Donetsk, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic’i elediği takdirde, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu - 1. Resim

İLK MAÇ 21 AĞUSTOS'TA DEPLASMANDA

Play-off turu ilk karşılaşmaları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş, ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'e taraftarı önünde 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, Polonya'da oynanan rövanşı da 2-0 kaybederek, UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atmıştı.

PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)

FCSB (Romanya) - Drita (Kosova) / Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)

Strasbourg (Fransa) / Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)

Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya) / Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova) / Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)

Viking (Norveç) - Başakşehir / Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)

Crystal Palace (İngiltere) / Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya) / Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)

Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)

Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan) / AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)

Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan) / Fiorentina (İtalya)

AIK (İsveç) - Györi (Macaristan) / Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)

Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus) / Rayo Vallecano (İspanya)

Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan) / St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş

Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz) / Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç) / Mainz 05 (Almanya)

Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya) / Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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