Beşiktaş'ta transferde acele edilmiyor, nokta atışlar yapılıyor! Kartal av peşinde

MURAD TAMER - Orkun Kökçü, Tammy Abraham gibi büyük yıldızları kadroya katan Beşiktaş’ta transfer hedefleri yine büyük. Siyah beyazlı yönetim her ne kadar yıldız isimler peşinde olsa da geçmiş dönemde yapılan büyük hataların tekrarlanmaması için çok planlı ilerliyor. Başkan Serdal Adalı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, “Belki transferi geç yapacağız ama hatalı transfer yapmayacağız” diyerek kadroya katılacak isimler için acele edilmemesini istiyor. Gerekirse yaz transfer döneminin son günü olan 12 Eylül’e kadar beklenilecek ama gelecekte kulübü sıkıntıda bırakacak transferler yapılmayacak.

CERNY AĞIR BASIYOR

Şu anda gündemdeki bir numaralı isim olan Jadon Sancho için de acele edilmiyor. Siyah beyazlıların sol kanat için alternatifleri, Marsilya forması giyen Jonathan Rowe ile Sassuolo’dan Armand Lauriente. Sağ kanat için de Beşiktaş’a gelmek için hazır olan üç yıldız isim var: Manchester United’tan Antony, Wolfsburg’dan Vaclav Cerny ve Aston Villa’dan Leon Bailey. Bu üç oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Şartları daha uygun olduğu için şu anda Cerny’nin daha ağır bastığı öğrenildi. Stoper ve sağ bek transferlerinde de aynı strateji izlenecek.

RASHİCA DÖNDÜ

Siyah beyazlılarda perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak rövanş maçının hazırlıkları başladı. İlk maçta hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Milot Rashica dün takımla birlikte çalıştı.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Saat 14.00’te başlayacak toplantıda siyah beyazlı kulübün patronu transfer gündemi ve sezonun ilk maçında yapılan hakem hataları hakkında açıklamalarda bulunacak.

UDUOKHAİ'YE TALİP VAR

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken kadrosundaki oyunculara da talipler artıyor. Gedson'u alan Spartak Moskova şimdi de Uduokhai'nin peşinde. Ayrıca Bundesliga ve Serie A'dan talipleri olan Milot Rashica da St. Patrick's maçı sonrası görüşmelerde bulunmak için yönetimden izin istedi.