Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak

Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak
Beşiktaş, Transfer, Savunma, Orkun Kökçü, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijeryalı ön libero uzun süredir orta alandaki enerjik ve agresif oyuncu eksikliğini giderecek. Sadece savunmaya değil, hücuma da büyük katkı sağlayabilecek bir isim

MURAD TAMER -Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi birçok özelliğiyle takımın uzun süredir yaşadığı sıkıntıları giderecek.

NE ARARSAN VAR

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, uzun yıllardır Premier Lig’de gösterdiği istikrar ve savunma disipliniyle tanınıyor. 1.83’lük boyuna rağmen hava toplarındaki hakimiyeti, ikili mücadelelerdeki sertliği ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan Ndidi, rakip atakları başlamadan bitirme konusunda ligin en iyilerinden biri olarak gösteriliyor. Leicester’da sezon ortalamasıyla maç başına 8’in üzerinde top çalma ve 2,5’ten fazla pas arası yapması, onun “oyun kırıcı” yönünü net şekilde ortaya koyuyor.

Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak - 1. Resim

ORKUN'LA SİGORTA OLACAK

Ndidi sadece savunma değil, aynı zamanda top kazanma sonrası oyunu dikine oynayabilen bir isim. Basit ama hızlı pas tercihleriyle hücum geçişlerini hızlandırabiliyor. Bu yönüyle, Orkun Kökçü ile birlikte merkezde hem tempoyu artıracak hem de arkayı güvenceye alacak.  90 dakika boyunca aynı enerjisini sahaya yansıtabilen Ndidi, stoperlerin yükünü azaltma, orta sahaya sertlik ve direnç katma, rakip kontra ataklarını kesme gibi özellikleriyle de Beşiktaş’ın büyük sıkıntılarını tek başına giderebilecek isim olmasıyla teknik heyetin de sabırsızlıkla beklediği bir isim.

CANAVAR İSTATİSTİKLER

İstatistikOrtalama (Maç Başına)
Top Kapma8,2
Hava Topu Kazanma3,4
İkili Mücadele Kazanma5,9

NDİDİ’DEN İLK SÖZLER 
Beşiktaş’ı gördüm, geldim

∂ Kulübün youtube kanalına konuşan Ndidi, “Türkiye’ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Sadece internete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Abraham’ı zaten Premier Lig’den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım, o kadar. Beşiktaş’tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve hemen gelmek istedim” dedi.

Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak - 2. Resim

TARAFTAR TRANSFER İÇİN DEVREDE
Milyonlarca Sanco yorumu!

∂ Beşiktaş’ın sol kanada transfer etmek istediği Jadon Sancho için taraftar devrede. Siyah beyazlı taraftarlar,  yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına iki milyonu aşan ‘Come to Beşiktaş’ yorumu yaptı. 25 yaşındaki İngiliz oyuncu ile hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından transferin neticelendirilmesi bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mourinho, Feyenoord engelini aşacaklarından emin: Tur bizim olacak!Konut sektöründe rayiç bedel ayarı! Düzenleme 2026 yılında devreye giriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho, Feyenoord engelini aşacaklarından emin: Tur bizim olacak! - SporMourinho, Feyenoord engelini aşacaklarından eminEderson bitti, sıra City’de! Prensipte anlaşma sağlandı - SporEderson bitti, sıra City’de! Prensipte anlaşma sağlandıFenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendi - SporFenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendiSüper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu - SporSamsunspor Süper Lig'e 3 puanla başladı!Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı - SporHakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafıU16 Ligi'nde gol kralı... 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı - SporDaha 15'inde... Furkan Ayaz, Süper Lig'de ilk maçına çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...