Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak

MURAD TAMER -Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi birçok özelliğiyle takımın uzun süredir yaşadığı sıkıntıları giderecek.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, uzun yıllardır Premier Lig’de gösterdiği istikrar ve savunma disipliniyle tanınıyor. 1.83’lük boyuna rağmen hava toplarındaki hakimiyeti, ikili mücadelelerdeki sertliği ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan Ndidi, rakip atakları başlamadan bitirme konusunda ligin en iyilerinden biri olarak gösteriliyor. Leicester’da sezon ortalamasıyla maç başına 8’in üzerinde top çalma ve 2,5’ten fazla pas arası yapması, onun “oyun kırıcı” yönünü net şekilde ortaya koyuyor.

ORKUN'LA SİGORTA OLACAK

Ndidi sadece savunma değil, aynı zamanda top kazanma sonrası oyunu dikine oynayabilen bir isim. Basit ama hızlı pas tercihleriyle hücum geçişlerini hızlandırabiliyor. Bu yönüyle, Orkun Kökçü ile birlikte merkezde hem tempoyu artıracak hem de arkayı güvenceye alacak. 90 dakika boyunca aynı enerjisini sahaya yansıtabilen Ndidi, stoperlerin yükünü azaltma, orta sahaya sertlik ve direnç katma, rakip kontra ataklarını kesme gibi özellikleriyle de Beşiktaş’ın büyük sıkıntılarını tek başına giderebilecek isim olmasıyla teknik heyetin de sabırsızlıkla beklediği bir isim.

CANAVAR İSTATİSTİKLER

İstatistik Ortalama (Maç Başına) Top Kapma 8,2 Hava Topu Kazanma 3,4 İkili Mücadele Kazanma 5,9

NDİDİ’DEN İLK SÖZLER

Beşiktaş’ı gördüm, geldim

∂ Kulübün youtube kanalına konuşan Ndidi, “Türkiye’ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Sadece internete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Abraham’ı zaten Premier Lig’den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım, o kadar. Beşiktaş’tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve hemen gelmek istedim” dedi.

TARAFTAR TRANSFER İÇİN DEVREDE

Milyonlarca Sanco yorumu!

∂ Beşiktaş’ın sol kanada transfer etmek istediği Jadon Sancho için taraftar devrede. Siyah beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına iki milyonu aşan ‘Come to Beşiktaş’ yorumu yaptı. 25 yaşındaki İngiliz oyuncu ile hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından transferin neticelendirilmesi bekleniyor.