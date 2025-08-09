Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş - St. Patrick&#039;s maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Bilet Fiyatları, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakanın biletlerini 10 Ağsutos'ta satışa sunacak. Siyah-beyazlılar, İrlanda ekibine karşı ilk mücadeleyi 4-1 kazanmıştı.

Beşiktaş - St. Patrick's maçı biletleri ilk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek. UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasının biletleri 11 Ağustos Pazartesi günü genel satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulübün, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin TL

1. Kategori: 7 bin TL

2. Kategori: 6 bin TL

3. Kategori: 5 bin TL

4. Kategori: 4 bin 500 TL

5. Kategori: 4 bin TL

6. Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

7. Kategori: Bin 500 TL

8. Kategori: Bin 250 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kim?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - SporArda için rekor bonservis geldiTrabzonspor gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli oldu - SporTrabzon gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli olduUEFA'dan Beşiktaş'a ceza! Nedeni belli oldu - SporUEFA'dan Beşiktaş'a ceza! Nedeni belli olduTrabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih Tekke - SporTrabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih TekkeGalatasaray para saçmıştı! Ülke ülke takım takım gezen Diagne'nin son adresi şaşkına çevirdi - SporSon adresi şaşkına çevirdiTaraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme - SporSaç baş yoldurtmuştu! G.Saray'ın eski yıldızı için sürpriz
Sonraki Haber Yükleniyor...