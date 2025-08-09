Beşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli oldu
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakanın biletlerini 10 Ağsutos'ta satışa sunacak. Siyah-beyazlılar, İrlanda ekibine karşı ilk mücadeleyi 4-1 kazanmıştı.
Beşiktaş - St. Patrick's maçı biletleri ilk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek. UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasının biletleri 11 Ağustos Pazartesi günü genel satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulübün, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka için belirlediği bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 25 bin TL
VIP 101-126: 22 bin TL
1. Kategori: 7 bin TL
2. Kategori: 6 bin TL
3. Kategori: 5 bin TL
4. Kategori: 4 bin 500 TL
5. Kategori: 4 bin TL
6. Kategori: 3 bin 500 TL
Doğu Üst: 4 bin TL
7. Kategori: Bin 500 TL
8. Kategori: Bin 250 TL
