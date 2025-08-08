Beşiktaş transferi açıkladı! Gedson'un yerine geldi: İşte maliyeti...

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 18'inci sırada bitirip, Championship'e düşen Leicester City'ye ödenecek para belli oldu.

geldi

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Leicester City Football Club Limited Kulübü'ne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir" denildi.