UEFA'dan Beşiktaş'a ceza! Nedeni belli oldu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile oynanan maçtaki ihlallar sebebiyle Beşiktaş Kulübü'ne ceza verdi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonundan elenen siyah-beyazlılar, Konferens Ligi'nde mücadele ediyor.

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda 4-2 kaybedilen Shaktar Donetsk maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki Shakhtar Donetsk karşılaşmasında "merdivenlerin bloke edilmesi" sebebiyle 8 bin euro, "meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması" nedeniyle de 60 bin euro para cezası aldı.

AVRUPA LİGİ'NE VEDA VE CEZA

Arda Turan'ın takımına karşı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle Avrupa Ligi'nden elenip, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, 2 ihlal sonrası toplam 68 bin euro (3 milyon 200 bin TL) ceza ödeyecek.

