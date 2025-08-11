Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti

Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Amedspor&#039;a sürpriz transfer! Sözleşmedeki &#039;zorunlu&#039; madde dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig devi Fenerbahçe, genç forvetini Amedspor'a kiraladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada yer alan bir madde ise dikkat çekti. İşte detaylar...

TFF 1. Lig temsilcisi Amedspor, hücum hattını genç bir yetenekle güçlendirdi. Kulüp, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki forveti Çağrı Fedai’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

SÖZLEŞMEDE ZORUNLU MADDE VAR

Ajansspor'un haberine göre; Amedspor ile Fenerbahçe arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, genç futbolcu önümüzdeki sezon en az 1000 dakika süre alacak.

Bu madde, oyuncunun gelişimini desteklemek adına sözleşmeye özel olarak eklendi.

Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti - 1. Resim

DİYARBAKIR YOLCUSU

Genç golcü Çağrı Fedai'nin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atmak üzere Diyarbakır’a gideceği öğrenildi.

Çağrı Fedai, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirmiş ve sırasıyla Gençlerbirliği ile Menemen FK formaları giymişti.

Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia!Takip operasyonu fiyaskoyla bitti: Çin donanması kendi sahil güvenlik gemisine çarptı!
