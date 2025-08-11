Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti

TFF 1. Lig temsilcisi Amedspor, hücum hattını genç bir yetenekle güçlendirdi. Kulüp, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki forveti Çağrı Fedai’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

SÖZLEŞMEDE ZORUNLU MADDE VAR

Ajansspor'un haberine göre; Amedspor ile Fenerbahçe arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, genç futbolcu önümüzdeki sezon en az 1000 dakika süre alacak.

Bu madde, oyuncunun gelişimini desteklemek adına sözleşmeye özel olarak eklendi.

DİYARBAKIR YOLCUSU

Genç golcü Çağrı Fedai'nin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atmak üzere Diyarbakır’a gideceği öğrenildi.

Çağrı Fedai, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirmiş ve sırasıyla Gençlerbirliği ile Menemen FK formaları giymişti.