Fenerbahçe'den Amedspor'a sürpriz transfer! Sözleşmedeki 'zorunlu' madde dikkat çekti
Süper Lig devi Fenerbahçe, genç forvetini Amedspor'a kiraladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada yer alan bir madde ise dikkat çekti. İşte detaylar...
TFF 1. Lig temsilcisi Amedspor, hücum hattını genç bir yetenekle güçlendirdi. Kulüp, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki forveti Çağrı Fedai’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
SÖZLEŞMEDE ZORUNLU MADDE VAR
Ajansspor'un haberine göre; Amedspor ile Fenerbahçe arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, genç futbolcu önümüzdeki sezon en az 1000 dakika süre alacak.
Bu madde, oyuncunun gelişimini desteklemek adına sözleşmeye özel olarak eklendi.
DİYARBAKIR YOLCUSU
Genç golcü Çağrı Fedai'nin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atmak üzere Diyarbakır’a gideceği öğrenildi.
Çağrı Fedai, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirmiş ve sırasıyla Gençlerbirliği ile Menemen FK formaları giymişti.
