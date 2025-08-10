Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Herkes Galatasaray ya da Fenerbahçe derken... Süper Lig'in parlayan yıldızı Avrupa yolcusu

Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı golcüsü Romulo'nun transferinde sona gelindi. Adı birçok kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerle anılan golcü ismin yeni adresi ise çok başka...

2023-2024 sezonunun devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı, ardından Ocak 2025'te bonservisini 2,5 milyon euro karşılığında aldığı golcü futbolcu Romulo, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe formasıyla toplam 46 maça çıkan Romulo, 22 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sezonun sona ermesiyle adı transfer dedikodularına karışan Brezilyalı ismi birçok takımın istediği, bunların arasında Süper Lig ekipleri de olduğu iddia edildi.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

Tüm iddiaların ardından Göztepe, Romulo için sürpriz bir hamlede bulundu, söylentileri boşa çıkardı. İzmir ekibi, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig ile Brezilyalı golcü Romulo’nun transferi konusunda sona yaklaştı.

Benjamin Sesko’yu 85 milyon euro karşılığında Manchester United’a satan Leipzig, gözünü Romulo'ya dikti. Alman kulübü, Sesko'nun boşluğunu Göztepe'nin yıldız oyuncusuyla doldurmak istiyor.

TARİHİN EN YÜKSEK SATIŞI OLABİLİR

Taraflar bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varırken, transferin 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Göztepe, kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışını yapmış olacak.

RİZE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Öte yandan Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İzmir ekibi, yıldız futbolcu Romulo'yu Rize'ye götürmedi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında da riske edilmeyen 23 yaşındaki oyuncunun, transfer görüşmelerinin yoğunlaşması nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Romulo'nun da Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncunun İzmir'de kalarak görüşmelerin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

