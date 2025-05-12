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Bolu’da yangın faciası! 2 ahşap ev ve 1 cami alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde çıkan yangında, 2 ahşap ev ve 1 cami yanarak küle döndü. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Korkunç olay Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişik durumdaki 2 ahşap evi ve köy camisinin tamamını sardı.

Bolu’da yangın faciası! 2 ahşap ev ve 1 cami alevlere teslim oldu - 1. Resim

CAN KAYBI YAŞANMADI

Alevleri gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evlerde ve camide büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bolu’da yangın faciası! 2 ahşap ev ve 1 cami alevlere teslim oldu - 2. Resim
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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