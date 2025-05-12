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Sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçırıldı! Önce fidye istediler, sonra cebine para koyup...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sosyal medyada otomobil videolarıyla ünlü olan fenomen H.T.'nin kardeşi T.A.T. fidye için kaçırıldı. Olay, emniyeti alarma geçirdi. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi ücreti koyarak onu serbest bıraktı. Fidye olarak dükkan isteyen 4 şüpheli gözaltına alınırken, fenomenin kardeşinin kaçırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan olay İstanbul'un göbeğinde yaşandı. 29 Nisan Cuma günü M.T.(54) Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına oğlunun kaçırıldığı ihbarında bulundu. M.T., oğlunun telefonundan kendisini arayan bir kişinin "Oğlun elimizde. Bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu al." dediğini söyleyerek yardım istedi. Kaçırılan T.A.T.'nin (21) sosyal medya üzerinde çektiği otomobil temalı videolarla 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen H.T.'nin kardeşi olduğu belirlendi.

Sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçırıldı! Önce fidye istediler, sonra cebine para koyup... - 1. Resim

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında T.A.T.'nin kaçırıldığı anların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, mağdurun aracını takip eden iki otomobilin, T.A.T.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdukları ve onu otomobillerine alarak uzaklaştıkları görüldü.

Sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçırıldı! Önce fidye istediler, sonra cebine para koyup... - 2. Resim

TAPUDAN VAZGEÇTİK, ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK''

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalarda yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemeler sonucunda T.A.T.'nin götürüldüğü Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal'daki adresler tespit edilerek peş peşe operasyon düzenlendi. Ancak yapılan baskınlarda, şüphelilerin kaçırılan kişiyle birlikte adreslerden kısa süre önce ayrıldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin baba M.T. ile irtibata geçerek "Tapudan vazgeçtik. Sen şikayetini geri çek, oğlunu sana gönderelim" dediği ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçırıldı! Önce fidye istediler, sonra cebine para koyup... - 3. Resim

CEBİNE 2 BİN TL TAKSİ PARASI KOYUP GÖNDERDİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin polis ekiplerinin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi parası koydukları ve Beykoz'da serbest bıraktıkları tespit edildi. Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T. "Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda biz bu işten vazgeçtik deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar" dedi.

Sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçırıldı! Önce fidye istediler, sonra cebine para koyup... - 4. Resim

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olaya karışan S.T.(36), G.D.(49), A.Ö.(26), G.Ö.(49) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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