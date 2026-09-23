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3. Sayfa

Esenyurt'ta hareketli gece! Yangın 5 iş yerine sıçradı

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Esenyurt'ta bulunan oto lastikçi dükkanında çıkan yangın, bitişikte bulunan 4 iş yeri ile bir yemek şirketine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Bitişik nizamda bulunan iş yerlerinden oto lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 dükkana ve bir yemek şirketine sıçradı.

Esenyurtta hareketli gece! Yangın 5 iş yerine sıçradı
Başlık ResmiEsenyurtta hareketli gece! Yangın 5 iş yerine sıçradı

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurtta hareketli gece! Yangın 5 iş yerine sıçradı
Başlık ResmiEsenyurtta hareketli gece! Yangın 5 iş yerine sıçradı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler yoğun çaba sonucunda alevleri 2 saat içerisinde kontrol altına aldı. İş yerlerinde ve yemek şirketinde soğutma çalışması yapılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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