Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! İspanyollar '180 derecelik değişim' diyerek duyurdu

Real Madrid'den ayrılan Carlo Ancelotti'nin yerine gelen Xabi Alonso, Arda Güler'in kariyer yolculuğunu değiştirdi. Ancelotti ile yıldızı barışmayan ve bu nedenle gelecek sezon Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmaya karar veren Güler, Alonso ile yaptığı görüşme sonrası kararını değiştirdi.

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan ancak teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından adeta kulübeye mahkum edilen Arda Güler'in geleceği, dün gelen haberle değişti. Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi ve İspanyol ekibinin Xabi Alonso ile anlaşması, milli yıldız için dönüm noktası oldu.

ATILAN İMZA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

El Chiringuito'nun haberine göre; Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörü olarak kalması halinde kiralık olarak gitmeye karar vermişti. Geçtiğimiz yaz milli oyuncunun Bayer Leverkusen'e kiralık olarak katılmasını isteyen Xabi Alonso ise, attığı imza ile bu düşünceye adeta 'dur' dedi.

Gazeteci Eduardo Inda, Xabi Alonso'nun Arda Güler'le görüştüğünü ve takımda kalmasını istediğini bizzat ilettiğini söyledi.

"GELECEĞİ 180 DERECELİK DÖNÜŞ YAPTI"

Haberde şu detaylara yer verildi:

"Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği 180 derecelik bir dönüş yaptı. Türk oyuncu Kasım ayında, Carlo Ancelotti'nin devam etmesi halinde sezon sonunda Madrid ekibinden ayrılmaya karar vermişti. Sistematik olarak az dakika alması ve önemli maçlarda Ancelotti için 'görünmez bir oyuncu' haline gelmesi, genç Türk oyuncunun bu yaz kiralık olarak ayrılma kararı almasına neden olmuştu.

Ancak Ancelotti'nin LaLiga sona erer ermez resmileşecek olan Real Madrid'den ayrılışı ve Xabi Alonso'nun gelişi, Arda Güler'in gelecek planlarını kökten değiştirdi."

"DAKİKALARINI NASIL YÖNETECEĞİNİ BİLEMEDİ"

Arda'nın Real Madrid'deki ilk sezonunu sakatlıklarla geçirdiği ve neredeyse altı ay boyunca sahalardan uzak kaldığı belirtilen haberde, "Güler 24 maça çıktı (15'i ilk 11'de, 7'si ligde), 3 gol attı ve 9 asist yaptı. Toplamda 1,471 dakika sahada kaldı ve Kasım ayından beri oynamayan Militao'dan daha az süre aldı. Hiç şüphe yok ki Ancelotti sezonun ortasında onun üzerine çarpı işareti koydu ve parlak Türk oyun kurucunun dakikalarını nasıl yöneteceğini bilemedi" ifadeleri kullanıldı.

"XABİ İLE ORADA BULUŞACAK"

Xabi Alonso ile birlikte Arda Güler'in durumunun kökten değişeceği belirtilen haberde, "Xabi Alonso, Arda'nın geçen yaz ve kış transfer döneminde Bayer Leverkusen'e kiralanmasını istemişti ancak ne oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istedi ne de Real Madrid onun ayrılmasını istedi, bu yüzden Türk oyuncu Bernabeu'da kaldı. Gelecek sezon Xabi'yle orada buluşacak ve bu sezon onun dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak geliştiği sezon olacak" denildi.