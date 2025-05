Arda Güler için yeni dönem başlıyor! İmzalar atıldı, dünyaca ünlü gazeteci duyurdu

İspanyol ekibi Real Madrid'de büyük değişim yolda. Arda Güler için yeni dönemin kapısı aralanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti'nin yerine gelecek ismi açıkladı, ilk transfer bombasını patlattı.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kaybeden, Kral Kupası'na finalde veda eden ve son olarak ligde Barcelona'ya 4-3 kaybederek puan farkını 7'ye yükselten Real Madrid'de bir dönem sona eriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktörlük kariyerine Bayer Leverkusen'de harika bir başlangıç yapan ve takımıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Xabi Alonso'nun seneye Real Madrid'in teknik direktörü olacağını duyurdu.

ÜÇ YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Romano, "Here we go!" ifadesiyle müjdelediği paylaşımında, Real Madrid'in Alonso ile uzun vadeli bir proje için anlaştığını, sözleşmenin 2028 yılına dek süreceğini ve Alonso'nun göreve FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi başlayacağını belirtti. Bu durum, milli futbolcumuz Arda Güler için de yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

İLK TRANSFER BOMBASI YOLDA

Öte yandan Real Madrid'in yeni sezon planlamasına hızlı başladığı ve yaz transfer döneminin ilk büyük bombasını patlatmaya hazırlandığı ifade edildi. İtalyan gazeteci, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen İspanyol temsilcisinin, Liverpool'dan ayrılan Trent Alexander-Arnold ile de anlaşmaya vardığını iddia etti.