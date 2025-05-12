Cem Yiğit Üzümoğlu Şakir Paşa dizisinden ayrılıyor mu? Akıbeti merak konusu oldu

Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Şakir Paşa Ailesi, gösterime girdiği günden bu yana büyük ilgi gördü. Son zamanlarda sık sık yaşadığı kazalarda gündeme gelen diziye Cem Yiğit Üzümoğlu'nun veda ettiği konuşuluyor.

NOW Tv'de yayınlanana Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 2024’ün sonlarına doğru büyük bir çıkış yakaladı. Dizi, başrol oyuncuları Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış’ın paylaşımları ile gündeme geldi.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU ŞAKİR PAŞA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi final yapmadı. Ancak bu sezon ekranlara erken veda etti.

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi 11 Mayıs'ta yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Dizi, önümüzdeki sezon ekranlarda kaldığı yerden devam edeceği biliniyor.

Dizinin önemli karakterlerinden birini oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu’nun veda paylaşımı ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Başarılı oyuncu Üzümoğlu’nun Şakir Paşa Ailesi dizisinden ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ise diziye veda edeceği yönünde olsa da şu an için kesin olarak diziden ayrılacağı bilgisi paylaşılmamıştır.

Sezon finali yapan dizi için paylaşım yapan Cem Yiğit Üzümoğlu yeni sezonda olmayacağı düşünülse de konuya ilişkin yapımdan açıklama gelmemiştir.