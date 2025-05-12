Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi kanallarda sevilen dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekrana gelecek. Özellikle popüler diziler arasında bugün Uzak Şehir kaldığı yerden devam edecek.

Televizyon izleyicileri, bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusuna arıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye’nin önemli ulusal kanalları, 12 Mayıs Pazartesi günü için keyifli bir yayın programı oluşturdu. İşte, 12 Mayıs için detaylar…

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 1. Resim

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de İddiaların Aksine, TV8'de Survivor 2025, Star'da Ölümcül Sır gibi yapımlar yayınlanacaktır.

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 2. Resim

12 MATIS 2025 ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Canavar

21:50 Gerçeğe Çağrı

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 3. Resim

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 

02:00 Yargı

03:30 5N 1K

04:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 4. Resim

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

02:15 Adım Farah

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hayat Koçu

22:15 Hayat Koçu

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 5. Resim

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 

00:15 Çırak

02:15 Siyah Kalp

04:30 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Turist

22:15 Katil Avcısı

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 6. Resim

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

02:00 Sefirin Kızı

04:00 Türk Müziği

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Ölümcül Sır

22:15 Ölümcül Sır

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 7. Resim

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak - 8. Resim

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin ve ABD el sıkıştı! "ABD ile işbirliği pastasını büyüteceğiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek! - HaberlerKayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek!Mert Özer kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye birincisi oldu - HaberlerMert Özer kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye birincisi olduMakyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın! Uzmanı uyardı: Göz makyajında yapılan hatalar körlüğe kadar götürebilir - HaberlerMakyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın! Uzmanı uyardı: Göz makyajında yapılan hatalar körlüğe kadar götürebilirBugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu - HaberlerBugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutulduKurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor? - HaberlerKurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?Barcelona Real Madrid maçı kaç kaç bitti? El Clasico'da nefes kesen 7 gollü maç, Arda Güler'e tepkiler! - HaberlerBarcelona Real Madrid maçı kaç kaç bitti? El Clasico'da nefes kesen 7 gollü maç, Arda Güler'e tepkiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...