Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak
12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi kanallarda sevilen dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekrana gelecek. Özellikle popüler diziler arasında bugün Uzak Şehir kaldığı yerden devam edecek.
Televizyon izleyicileri, bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusuna arıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye’nin önemli ulusal kanalları, 12 Mayıs Pazartesi günü için keyifli bir yayın programı oluşturdu. İşte, 12 Mayıs için detaylar…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de İddiaların Aksine, TV8'de Survivor 2025, Star'da Ölümcül Sır gibi yapımlar yayınlanacaktır.
12 MATIS 2025 ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Canavar
21:50 Gerçeğe Çağrı
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Yargı
03:30 5N 1K
04:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
02:15 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hayat Koçu
22:15 Hayat Koçu
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Çırak
02:15 Siyah Kalp
04:30 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Turist
22:15 Katil Avcısı
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Ölümcül Sır
22:15 Ölümcül Sır
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025