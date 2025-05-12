Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi yapımlar geceye damga vuracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 09:39 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 09:40 - Güncelleme:

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi kanallarda sevilen dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekrana gelecek. Özellikle popüler diziler arasında bugün Uzak Şehir kaldığı yerden devam edecek.

Televizyon izleyicileri, bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusuna arıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye’nin önemli ulusal kanalları, 12 Mayıs Pazartesi günü için keyifli bir yayın programı oluşturdu. İşte, 12 Mayıs için detaylar… BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de İddiaların Aksine, TV8'de Survivor 2025, Star'da Ölümcül Sır gibi yapımlar yayınlanacaktır. 12 MATIS 2025 ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Canavar 21:50 Gerçeğe Çağrı 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 02:00 Yargı 03:30 5N 1K 04:00 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 02:15 Adım Farah 03:45 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hayat Koçu 22:15 Hayat Koçu 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 00:15 Çırak 02:15 Siyah Kalp 04:30 Deha 08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah 10:00 Kızılcık Şerbeti 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Turist 22:15 Katil Avcısı 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 02:00 Sefirin Kızı 04:00 Türk Müziği 05:00 Aramızda Kalsın 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Ölümcül Sır 22:15 Ölümcül Sır 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:45 Hangimiz Sevmedik 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:35 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular 01:30 Gazete Magazin 04:00 Gençlik Rüzgarı 05:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025 İlgili Haber Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin