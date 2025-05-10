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Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Mayıs Cumartesi günü Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW 10 Mayıs 2025 Cumartesi yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyonda birbirinden güzel ve heyecanlı yapımlar izleyicilerle bir araya gelecek.

Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

20.00'da birçok kanalda popüler dizilerin yeni bölümleri yayınlanacaktır. Ayrıca Survivor gibi yarışma programlarının yanı sıra televizyonda ilk kez yayınlanacak olan filmler de yer almaktadır. 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

Kanal D'de 20.00'da Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler'in yeni bölümü ekrana gelecek.

ATV'de Can Borcu, Star TV'de ise Niyazi Gül Dörtnala , Show TV'de ise yine aynı saatlerde Güldür Güldür Show programı olacaktır. 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri 
08:30 Konuştukça 
09:45 Magazin D Cumartesi 
13:00 Arda'nın Mutfağı 
14:00 İnci Taneleri 
16:00 Eşref Rüya 
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 
23:30 Arka Sokaklar 
02:00 Yargı 
04:00 Müzik Arası 
05:15 Poyraz Karayel 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 3. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 
05.40 Lingo Türkiye 
06.50 Beni Böyle Sev 
09.05 Yedi Numara 
10.00 Hayallerinin Peşinde 
11.30 Bir Zamanlar İstanbul 
14.40 Teşkilat 
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 
19.00 Ana Haber 
20.00 Gönül Dağı 
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 
01.50 Teşkilat 
04.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 4. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 
07:45 Süper 1 Takım 
08:00 Oynat Bakalım 
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm 
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm 
15:45 Survivor Panorama / Canlı 
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 
00:15 Survivor Ekstra / Canlı 
01:30 Gazete Magazin 
04:30 Gençlik Rüzgarı 
05:30 Dizi 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 5. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu 
10:00 Can Borcu 
13:00 Kuruluş Osman 
16:00 Bir Gece Masalı 
19:00 atv Ana Haber 
20:00 Can Borcu 
00:20 Kuruluş Osman 
03:00 Aldatmak 
05:50 Hercai 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 6. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile 
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 
09:00 Kral Kaybederse 
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 
12:00 Sahipsizler 
14:15 Kral Kaybederse 
16:45 Sahipsizler 
19:00 Star Haber 
20:00 Niyazi Gül Dörtnala 
22:15 Niyazi Gül Dörtnala 
00:30 Sahipsizler 
03:15 Sefirin Kızı 
06:00 Aramızda Kalsın 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 7. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp 
10:00 Cumartesi Sürprizi 
13:00 Japon İşi 
15:00 Kızılcık Şerbeti 
18:25 Hafta Sonu Ana Haber 
20:00 Güldür Güldür Show 
23:45 Kirli Oyun 
01:30 Kızılcık Şerbeti 
04:00 Deha 

Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - 8. Resim

NOW YAYIN AKIŞI

07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri 
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 
11.15 Ekonomi Arasi 
11.20 Memet Özer Ile Mutfakta 
12.15 Kamera Arkasi 
12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 
16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar 
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 
20.00 Kutsal Damacana 4 
22.45 Maskeli Beşler Irak 
01.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar 
03.15 Adim Farah 
04.30 Her Yerde Sen 
06.00 Kefaret 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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