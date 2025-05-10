Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu

10 Mayıs Cumartesi günü Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW 10 Mayıs 2025 Cumartesi yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyonda birbirinden güzel ve heyecanlı yapımlar izleyicilerle bir araya gelecek.

Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

20.00'da birçok kanalda popüler dizilerin yeni bölümleri yayınlanacaktır. Ayrıca Survivor gibi yarışma programlarının yanı sıra televizyonda ilk kez yayınlanacak olan filmler de yer almaktadır.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

Kanal D'de 20.00'da Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de Survivor All Star-Gönüllüler'in yeni bölümü ekrana gelecek.

ATV'de Can Borcu, Star TV'de ise Niyazi Gül Dörtnala , Show TV'de ise yine aynı saatlerde Güldür Güldür Show programı olacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 Arka Sokaklar

02:00 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Lingo Türkiye

06.50 Beni Böyle Sev

09.05 Yedi Numara

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Bir Zamanlar İstanbul

14.40 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Teşkilat

04.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:45 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:15 Kral Kaybederse

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Sahipsizler

03:15 Sefirin Kızı

06:00 Aramızda Kalsın

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kirli Oyun

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 Deha

NOW YAYIN AKIŞI

07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arasi

11.20 Memet Özer Ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkasi

12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kutsal Damacana 4

22.45 Maskeli Beşler Irak

01.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

03.15 Adim Farah

04.30 Her Yerde Sen

06.00 Kefaret