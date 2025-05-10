O Ses Türkiye finali bu akşam mı, ne zaman? 2025 O Ses Türkiye şampiyonu canlı yayında belli olacak

O Ses Türkiye finali ile ekranlara veda ediyor. Üç yıllık aradan sonra yeniden başlayan sevilen yarışmanın jüri koltuğunda Beyaz, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin vardı. 16 yarışmacı, finalde canlı yayında 2025 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için performanslarını sergileyecek.

Ekranların sevilen ses yarışması O Ses Türkiye 2025 sezonu final bölümü ile ekranlara geliyor. Canlı olarak yapılacak O Ses Türkiye finali, diğer bölümler gibi cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. İlk bölümde bu yana heyecanla yarışmayı takip edenler, finalde kimin şampiyon olacağını merak ediyor. Fenomen yarışma O Ses Türkiye 2025 final bölümü, 11 Mayıs Pazar günü canlı yayınla TV8 ekranlarına gelecek.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye finaline 16 yarışmacı kaldı. Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un takımlarındaki yarışmacılar, O Ses Türkiye şampiyonu olmak için nefes kesici bir mücadeleye girişecek.

Finalde Melike Şahin'in 3, Beyaz'ın 5, Gökhan ile Hadise'nin dörder yarışmacısı yer alacak.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık

MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray – Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

HADİSE'NİN TAKIMI

Sakine Akın

Gözde Buldaş

Oğuz Kazandık

Jean Sarkıssyan