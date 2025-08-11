Trabzonspor Valencia'nın orta sahasını bitirmek üzere! Almeida çok yakın

Orta sahaya takviye arayan ve bir süredir Valencia forması giyen Andre Almeida ile ilgilenen Trabzonspor, mutlu sona yaklaştı. İspanol ekibinin 8 milyon avroluk bonservis talebine karşı 6 milyon avro öneren bordo mavililer, futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Bir sonraki satıştan pay isteyen Valencia ile orta yol bulunmak üzere. Ki Almeida kulübüyle ipleri tamamen kopardı ve Torino ile yapılan özel maçta kadroya alınmadı.

BİR ORTA SAHA DAHA

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 25 yaşındaki Andre Almeida, Valencia formasıyla 94 maçta 4 gol 10 asistlik skor katkısı sağlarken Vitoria SC ile 90 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Transferin bu hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Ve bu transfer sonrasında Ertuğrul Doğan yönetimi, merkez orta sahaya bir oyuncu bakacak ve transferi büyük oranda bitirmiş olacak. Tabii sürpriz ayrılıkların da olma ihtimali yüksek.

8 MİLYONA ALMIŞTI

Valencia, Andre Almeida’yı 2022’de Vitoria’dan 8 milyon avroya transfer etmişti. 2028’e kadar mukavelesi bulunan Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon avro.