Trabzonspor gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte kadrosuna kattığı 8 futbolcunun lisansını çıkardı. Yeni isimler arasında son olarak Trabzonspor forması giyen Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Stefano Denswil de yer aldı.
Bellona Kayserispor'da Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın'ın "Transfer tahtası açıldı" açıklamasının ardından yeni transferlerin lisansı çıkarıldı. Tescil işlemleri için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli evraklar gönderildi.
8 TRANSFER BİRDEN
Kayseri temsilcisinin yeni futbolcuları Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.
6 AYDIR KULÜBÜ YOKTU
Son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve sözleşmesi Şubat 2025'te karşlıklı anlaşma sonucu feshedilen 32 yaşındaki Denswil, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza attı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş