Bir Türk daha mı? Lille Berke için devrede
Güncelleme:
Eyüpspor’un 25 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer için Ligue 1 ekibi Lille devreye girdi. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın ardından Fransız ekibi, bir kez daha Türk oyuncu transferine hazırlanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un 25 yaşındaki millî kalecisi Berke Özer'e Fransa ekibi Lille talip oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Lille, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Berke için girişimlere başladı.
Önceki yıllarda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın forma giyip tarihî başarılar elde ettiği Lille, Berke konusunda da kararlı görünüyor.
