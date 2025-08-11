Premier Lig ekibi hücum hattına servet harcadı! Manchester United çıldırdı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski günlerine dönmek isteyen İngiliz devi, Cuhna için 74 milyon, Mbeumo için 75 milyon ve Sesko için de 76 milyon avro olmak üzere üç isme 225 milyon avro bonservis bedeli harcadı.

Hüsranla biten sezonun ardından Manchester United transferde gaza bastı. Hem de öyle böyle değil. Geride kalan sezonu 15. sırada bitiren Premier Lig ekibi yaz transfer döneminde hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslarla birlikte toplamda 225.70 milyon avro bonservis bedeli ödedi.  

AMORİM MUTLU 

Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, Brezilyalı Matheus Cunha için Wolverhampton’a 74 milyon avro, Kamerunlu kanat Bryan Mbeumo için Brentford’a 75 milyon avro ve Sloven golcü Benjamin Sesko için ise Leipzig’e 76 milyon avro olmak üzere toplamda 225 milyon avro verecek.

