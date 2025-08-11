Premier Lig ekibi hücum hattına servet harcadı! Manchester United çıldırdı

Hüsranla biten sezonun ardından Manchester United transferde gaza bastı. Hem de öyle böyle değil. Geride kalan sezonu 15. sırada bitiren Premier Lig ekibi yaz transfer döneminde hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslarla birlikte toplamda 225.70 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

AMORİM MUTLU

Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, Brezilyalı Matheus Cunha için Wolverhampton’a 74 milyon avro, Kamerunlu kanat Bryan Mbeumo için Brentford’a 75 milyon avro ve Sloven golcü Benjamin Sesko için ise Leipzig’e 76 milyon avro olmak üzere toplamda 225 milyon avro verecek.