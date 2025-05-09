Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'e veda ediyor! Real Madrid için geri sayım başladı

Tecrübeli teknik adam Xabi Alonso, sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağını duyurdu. Real Madrid'e geri dönüş için geri sayım başladı.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de başarılı bir dönem geçiren Xabi Alonso, sezon sonunda kulübe veda edeceğini resmen açıkladı.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrasında takımın başına geçmesi beklenen İspanyol teknik adam, bu kararını Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

43 yaşındaki İspanyol teknik adam "Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler. Başarımız, olağanüstü bir takım performansının sonucuydu. Berlin'deki Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi de dahil olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle Leverkusen taraftarına kötü haberi verdi.

İspanyol basını, Xabi Alonso ile Real Madrid yöneticileri arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve tarafların anlaşma sağladığını duyurdu. Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı iddiaları kuvvetlenirken, yerine geçecek ismin Xabi Alonso olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, Xabi Alonso'nun Real Madrid'de Arda Güler'e büyük hayranlık beslediğini belirtti. Fabrizio, "Xabi Alonso'nun Arda Güler'e büyük hayranlığı var. Türk yıldız, Real Madrid projesinin büyük bir parçası olacak." iddiasını ortaya attı.