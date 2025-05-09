Beşiktaş, Wout Weghorst için harekete geçti! Transferde önemli aşama kaydedildi

Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Ajax'ta forma giyen eski golcüsü Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gol yollarındaki problemi çözmek için hamlelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanırken forvet hattını güçlendirmek için tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Wout Weghorst, siyah-beyazlılara geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Ajax'ta hamle oyuncusu olarak kullanılan 32 yaşındaki Hollandalı golcü, Beşiktaş yönetiminin radarına girdi.

Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Weghorst'a Beşiktaş yönetimi, bonuslarla birlikte bu rakamın üzerine çıkacak bir teklif sundu. Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncu için Hollanda ekibinin yüksek bir bonservis talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Bu sezon Ajax formasıyla 920 dakika sahada kalan Weghorst, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.