Serdal Adalı ilk vedayı duyurdu: Beşiktaş, 5 milyon euro kazanacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, altyapıdan yetişip sezon başında Portekiz kulübü Rio Ave'ye kiralanan 20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz ve yüzde 50 hakkı Benfica'da olan Gedson Fernandes'in bonservisleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Devre arasında alınan Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile ilgili konuşan Adalı, Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth iddiasına da açıklık getirdi

Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Adalı, Rio Ave Kulübü'nün, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacağını açıkladı.

"5 MİLYON EURO VERECEKLER, BAŞKA KULÜBE SATACAKLAR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Rio Ave, Demir Ege'yi alacak. Başka bir takıma satışı için anlaşmışlar. 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar" ifadelerini kullandı.

31 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken; bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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"SANTOS, ARROYO'YU İSTİYOR"

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Elan Ricardo ve Keny Arroyo hakkında Adalı, "Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Geldiğinden beri başına gelmeyen şey kalmadı. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu. Santos, Keny Arroyo'yu istiyor" dedi.

"SÖRLOTH HAYAL"

Beşiktaş Başkanı, transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferinin gerçekçi olmadığını söyledi: Alexander Sörloth, hayal. 27 milyon euro verip Sörloth alacağıma, 60 milyon euro verir Osimhen'i alırım.

"MASUAKU'NUN PSİKOLOĞU BENİM"

Serdal Adalı, son maçlarda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Arthur Masuaku'ya dair, "Masuaku'nun psikoloğu benim. Onun ilacı bende. Masajını bile takip ediyorum" sözlerini sarf etti.

GEDSON FERNANDES KARARI

Bonservisinin yüzde 50'si Benfica Kulübü'nde olan Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in takımdaki geleceğine dair Serdal Adalı, "Gedson'un yüzde 50'sini almadan, Gedson'u satmam. Benfica ile konuştum, 'Sözleşme süresini uzatırım, elinize bir şey geçmez' dedim" ifadelerini kullandı.