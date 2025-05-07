Beşiktaş ve Galatasaray'dan ortak adım: TFF ve MHK'ye tepki büyüyor

Beşiktaş ve Galatasaray, TFF ve MHK'ye yönelik eleştirilerini ortak bir zeminde buluşturma kararı aldı. İki kulüp, hakem yönetimlerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirmek için güçlerini birleştiriyor.

Trendyol Süper Lig'de hakem kararlarına yönelik tepkiler sürerken, Beşiktaş ve Galatasaray cephesinden dikkat çekici bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan buluşmada ana gündem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) son dönemde aldığı kararlar ve hakem yönetimleri oldu. İki başkan, hakemlerin maçlardaki tutarsız kararları ve TFF'nin uygulamaları nedeniyle duydukları memnuniyetsizliği dile getirirken, bu konuda ortak bir tavır alma konusunda fikir birliğine vardı.

ORTAK HAREKET EDİLECEK

Görüşmede, Türk futbolunun çıkarlarını koruma amacıyla daha güçlü bir duruş sergileme konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi. Özellikle hakem hatalarının sıkça yaşandığı maçlardan sonra iki kulübün birlikte hareket ederek kamuoyu oluşturma ve TFF üzerinde baskı kurma stratejisi belirlediği kaydedildi.

İki başkan, bu konularda benzer endişelere sahip olduklarını ifade ederken, kulüplerinin çıkarlarını korumak adına ortak hareket etme konusunda mutabakata vardı.