Kanarya'da indirim beklentisi! Marco Asensio'da ince hesap
Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio için PSG’nin 10 milyon avroluk talebini düşürmesini bekliyor. Fransız ekibi şu ana kadar taviz vermese de, sözleşmenin bitimine 1 yıl kalması Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.
Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio’nun transferini noktalamak için PSG’den bonservis indirimi bekliyor.
İspanyol yıldız için 10 milyon avro talep eden Fransız ekibi şu ana kadar taviz vermese de, sarı lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalmasını fırsata çevirmek için bekleyişi sürdürüyor.
