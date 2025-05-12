Barcelona Real Madrid maçı kaç kaç bitti? El Clasico'da nefes kesen 7 gollü maç, Arda Güler'e tepkiler!

La Liga'da ligin bitimine az bir zaman El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona, 35. haftada Real Madrid'i ağırladı. Arda Güler, ilk 11'de başladığı maç sonrasında yoğun eleştiriye maruz kaldı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Olímpic Lluís Companys Stadında karşılaştı. Maç öncesinde Barcelona 79, Real Madrid 75 puana sahipti.

Şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek El Clasico'da Real Madrid maç hızlı başladı ve 2-0 öne geçti.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Barcelona'da goller Garcia, Yamal, Raphinha'dan (2) geldi.

Real Madrid'de ise goller biri penaltıdan olmak üzere hepsi Mbappe'nin imzası vardı.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Barselona'daki Camp Nou Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Maçın 14. dakikasında kontra atakla tehlikeli gelen Real Madrid'de ceza yayının gerisinde topla buluşan Mbappe ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Golü yedikten sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran Barcelona, Eric Garcia'nın 19. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirirken, Lamina Yamal'ın 32. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra baskısını sürdüren Barcelona, Raphinha'nın 34. dakikadaki golüyle 3-2 öne geçti.

45. dakikada Real Madrid savunmasının pas hatasını değerlendiren Raphinha, Ferran Torres ile yaptığı duvar pasının ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

Yenik duruma düştükten sonra ataklarını artıran Real Madrid'de Mbappe, 70. dakikada ağları havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 4-3'e getirdi.

Sezonun bitimine 3 hafta kala LaLiga lideri Barcelona, puanını 82'ye çıkararak 2. sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BARCELONA'YA BERABERLİK YETİYOR!

Barcelona, El CLasico zaferi sonrasında puanını 82'ye çıkardı ve en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7 puana yükseltti.

Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Espanyol maçından bir puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.

ARDA GÜLER'E TEPKİLER

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez El Clasico maçına ilk 11'de başladı. Maçın 4-3 biten maçın ikinci yarısında yerini Braham Diaz'a bırakan Arda Güler yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Arda Güler'e pozisyon almada geç kaldığı, topun kendinde olmadığı zamanlarda görünmez olduğu, etkisiz kaldığı ve hiç fark edilmediği şeklinde yorumlar yapıldı.

Son maçlarında etkili futbol ortaya koyan, attığı goller ile Real Madrid'e kritik puanlar kazandıran Arda Güler'in Barcelona karşısında "tamamen kaybolmuş" gibi olduğu, rakibin kontra atak yapabileceği top kayıpları yaşadığı da söylendi.