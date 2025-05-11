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El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler&#039;e sert eleştiri!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in Barcelona'ya 4-3 kaybettiği El Clasico sonrasında Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Eleştirilerin odağındaki genç oyuncunun, büyük maçlarda daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid, 2-0 öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-3 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte Real Madrid'in şampiyonluk şansı iyice zorlaşırken, El Clasico'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler, İspanyol basını tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - 1. Resim

EL PERİODİCO

"Rodrygo'ya ceza vermek için kullanılan Türk genç oyuncu Arda Güler'den ise neredeyse hiç haber alınamadı.

El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - 2. Resim

MUNDO DEPORTİVO

"Arda Güler etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı."

El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - 3. Resim

AS

"Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu."

El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - 4. Resim

SPORT 

"Türk oyuncu son maçlarda fark oluşturmuştu ancak Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı."

El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - 5. Resim

MARCA

"Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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