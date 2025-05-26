Xabi Alonso ve Florentino Perez hemfikir! Luka Modric'in halefi Arda Güler

Xabi Alonso ile yeni bir dönemin perdesini aralayacak olan Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılığı sonrası nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor. Xabi Alonso ve Florentino Perez ise yıldız ismin halefi olarak Arda Güler'i görüyor. İşte detaylar...

Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen başladı. İspanyol ekibi yeni bir döneme girerken, takımda yaşanacak değişimler de şimdiden merak konusu.

Luka Modric'in Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından takımdan ayrılmasıyla kulüp için görkemli bir sayfa resmen kapanacak ancak iddialara göre bundan sonrası için şimdiden net bir plan var.

MODRİC'İN HALEFİ ARDA GÜLER

Hem yeni teknik direktör Xabi Alonso hem de kulüp başkanı Florentino Perez, Hırvat yıldızın boşluğunu doldurabilecek en uygun oyuncunun Arda Güler olduğu konusunda hemfikir.

Real Madrid Confidencial'a göre; İspanyol ekip, Modric'in yerine piyasadan yüksek profilli bir alternatif aramak yerine çözümün kendi bünyesinde olduğuna inanıyor.

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ZEKASINA VE TEKNİK YETENEĞİNE HAYRAN

Kulüpteki birçok kişi Arda Güler'i bir kenar oyuncusu ya da hücum opsiyonu olarak değil, Modric'in en iyi döneminde olduğu gibi orta alanda başarılı olan doğal bir orta saha oyuncusu olarak görmeye başladı. Xabi Alonso'nun gelişiyle bu fikir daha da güçlendi.

İspanyol teknik adamın Arda Güler'in zekâsına, teknik yeteneğine ve içgüdüsüne hayran olduğu söyleniyor.

PARLAMASI İÇİN ORTAM HAZIR

Üst düzey yeteneklerle dolu bir kadroda genç Türk yıldıza dakika bulmakta zorlanan Carlo Ancelotti'nin aksine Alonso'nun, Güler'i gelecek için gerçek bir proje ve daha da önemlisi bugünün oyuncusu olarak gördüğü belirtiliyor.

Beklentiler, Alonso yönetiminde Güler'in çok daha fazla süre alacağı yönünde. Haberde, ilk sezonu sakatlıklar ve kısıtlı fırsatlar nedeniyle sekteye uğramış olsa da Arda Güler'in 'kalitesinin emarelerini göstermeyi başardığı' belirtildi.

Şimdilerde ise Modric'in ayrılışının kesinleşmesi ve genç gelişimine değer veren bir menajerin devreye girmesiyle, Güler'in parlaması için ortamın hazır olduğu ifade edildi.