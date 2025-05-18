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Tepkiler çığ gibi büyüdü! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu gerçeğini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tepkiler çığ gibi büyüdü! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu gerçeğini açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hull City'nin teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun da olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterirken, Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

İngiliz ekibi Hull City'de teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı. Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı tartışma konusu olurken, adaylar arasında Emre Belözoğlu'nun da olması tepki çekti.

İngiliz taraftarlar, Emre Belözoğlu ve Didier Zokora arasında yaşanan olayların gündem olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcının takımın başına getirilme ihtimaline tepki gösterdi.

Tepkiler çığ gibi büyüdü! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu gerçeğini açıkladı - 1. Resim

"İLK TERCİHLERİMİZ ARASINDA DEĞİL"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Söylemem gerekir ki Emre bizim ilk tercihlerimiz arasında değil. 4 artı 1 teknik direktör adayımız var. Tabi ki taraftarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz Türkler olarak ırkçılığın ne olduğunu bile bilmeyiz. Büyün bunların dışında, taraftarlarımız karşıysa ben neden onları mutsuz edeyim?"

"İLK 3 AYIM ZOR GEÇTİ"

Öte yandan bu sezon 20'si içeride, 8'i deplasmanda olmak üzere toplam 28 maça gittiğini söyleyen Ilıcalı, "Bir seyahat bana binlerce Pound'a mal oluyor. Bu kısmı önemli değil. Fenerbahçe'nin as başkanıyım. Orada ilk 3 ayım zor geçti sonra ocak ayında hocamız kimi istediyse aldım" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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