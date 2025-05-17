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Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City'e Türk teknik direktör geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City&#039;e Türk teknik direktör geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin sahibi, Türk teknik direktör ile görüştüklerini doğruladı. İşte detaylar...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Ruben Selles ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, yeni teknik direktör arayışında sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City'e Türk teknik direktör geliyor - 1. Resim

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün sahibi Acun Ilıcalı, eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City'e Türk teknik direktör geliyor - 2. Resim

ACUN ILICALI DOĞRULADI

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada 44 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını doğruladı. Ilıcalı, "Emre listemizdeki isimlerden biri, ayrıca başka adaylarımız da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City'e Türk teknik direktör geliyor - 3. Resim

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kırmızı-beyazlıların başında bu sezon 17 maça çıkan genç teknik adam, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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