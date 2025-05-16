Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 2024-2025 sezonunda küme düşme ihtimali yaşıyordu. Son hafta Portsmouth’la 1-1 berabere kalan Hull City ligde kalıp kalmadığı ve Premier Lig durumu merak ediliyor.

İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın 2022’de satın aldığı Hull City, 2024-2025 sezonunda küme düşme hattında kalmıştı. Son oynadığı maç sonrası Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı merak ediliyor.

HULL CİTY KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Hull City, 2024-2025 İngiltere Championship sezonunun son haftasında, 3 Mayıs 2025’te Portsmouth deplasmanında 1-1 berabere kalarak küme düşmekten kurtuldu.

Maçta 18. dakikada Matt Crooks’un golüyle öne geçen “Kaplanlar”, 55. dakikada Christian Saydee’nin golüne engel olamadı. Ancak bu beraberlik, gol averajıyla takımı 49 puanla 21. sırada tuttu ve League One’a düşmesini önledi.

HULL CİTY LİGDE KALDI MI?

Hull City ligde kalmayı başardı. 46 haftalık sezonu 49 puanla 21. sırada tamamlayan takım, küme düşme hattındaki Luton Town’u (-24 averaj) gol averajıyla (-22) geride bırakarak Championship’te tutundu.

HULL CİTY DÜŞTÜ MÜ?

Hull City lig düşmedi. Son hafta aldığı beraberlik ve rakiplerinden Luton Town’un West Bromwich’e 5-3 yenilmesi, takımı kurtardı.

Championship’te küme düşen takımlar Luton Town (49 puan), Plymouth (46 puan) ve Cardiff (44 puan) oldu. Hull City, averaj farkıyla ligde kalmayı garantiledi.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HULL CİTY SON DURUMU

Acun Ilıcalı’nın 20 milyon sterline satın aldığı Hull City, 2024-2025 sezonunda teknik direktör değişiklikleri, zayıf kadro yapısı ve savunma sorunları nedeniyle zor bir yıl geçirdi.

Sezonu 49 puanla 21. sırada tamamlayarak ligde kaldı. Ilıcalı’nın Premier Lig hedefi sekteye uğrasa da son maçta stadyumda takımı desteklemesi ve maç sonrası sevinci, gelecek sezon için umut arayışını yansıttı.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HANGİ LİGDE?

Hull City, İngiltere Championship’te (2. Lig) mücadele ediyor. 2024-2025 sezonunda küme düşmekten kurtulan takım, gelecek sezon da Championship’te oynayacak.