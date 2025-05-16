Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu

Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı&#039;nın takımı lig durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 2024-2025 sezonunda küme düşme ihtimali yaşıyordu. Son hafta Portsmouth’la 1-1 berabere kalan Hull City ligde kalıp kalmadığı ve Premier Lig durumu merak ediliyor.

İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın 2022’de satın aldığı Hull City, 2024-2025 sezonunda küme düşme hattında kalmıştı. Son oynadığı maç sonrası Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı merak ediliyor.

HULL CİTY KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Hull City, 2024-2025 İngiltere Championship sezonunun son haftasında, 3 Mayıs 2025’te Portsmouth deplasmanında 1-1 berabere kalarak küme düşmekten kurtuldu.

Maçta 18. dakikada Matt Crooks’un golüyle öne geçen “Kaplanlar”, 55. dakikada Christian Saydee’nin golüne engel olamadı. Ancak bu beraberlik, gol averajıyla takımı 49 puanla 21. sırada tuttu ve League One’a düşmesini önledi.

Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu - 1. Resim

HULL CİTY LİGDE KALDI MI?

Hull City ligde kalmayı başardı. 46 haftalık sezonu 49 puanla 21. sırada tamamlayan takım, küme düşme hattındaki Luton Town’u (-24 averaj) gol averajıyla (-22) geride bırakarak Championship’te tutundu.

HULL CİTY DÜŞTÜ MÜ?

Hull City lig düşmedi. Son hafta aldığı beraberlik ve rakiplerinden Luton Town’un West Bromwich’e 5-3 yenilmesi, takımı kurtardı.

Championship’te küme düşen takımlar Luton Town (49 puan), Plymouth (46 puan) ve Cardiff (44 puan) oldu. Hull City, averaj farkıyla ligde kalmayı garantiledi.

Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu - 2. Resim

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HULL CİTY SON DURUMU

Acun Ilıcalı’nın 20 milyon sterline satın aldığı Hull City, 2024-2025 sezonunda teknik direktör değişiklikleri, zayıf kadro yapısı ve savunma sorunları nedeniyle zor bir yıl geçirdi.

Sezonu 49 puanla 21. sırada tamamlayarak ligde kaldı. Ilıcalı’nın Premier Lig hedefi sekteye uğrasa da son maçta stadyumda takımı desteklemesi ve maç sonrası sevinci, gelecek sezon için umut arayışını yansıttı.

Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu - 3. Resim

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI HANGİ LİGDE?

Hull City, İngiltere Championship’te (2. Lig) mücadele ediyor. 2024-2025 sezonunda küme düşmekten kurtulan takım, gelecek sezon da Championship’te oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsun'da kan donduran olay: Yeğeninin kollarını tutup, "Vur lan vur" diyerek oğluna öldürtmüş!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kolo Muani kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe, Kolo Muani transferi ile rekor kıracak! - HaberlerKolo Muani kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe, Kolo Muani transferi ile rekor kıracak!16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - Haberler16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 - HaberlerAÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 202518-24 Mayıs Müzeler Haftası 2025! Hangi müzeler ücretsiz? - Haberler18-24 Mayıs Müzeler Haftası 2025! Hangi müzeler ücretsiz?İsmet Celebcioğlu neden öldü? Ankara'nın en ünlü AVM'sinin sahibi hayatını kaybetti - Haberlerİsmet Celebcioğlu neden öldü? Ankara'nın en ünlü AVM'sinin sahibi hayatını kaybettiMeta’nın yapay zeka modeli neden ertelendi? Karar sektörde endişe oluşturdu - HaberlerMeta’nın yapay zeka modeli neden ertelendi? Karar sektörde endişe oluşturdu
Sonraki Haber Yükleniyor...