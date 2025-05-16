Hull City'de yol ayrımı! Görevine resmen son verildi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırdı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de yol ayrımı yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten bu yana takımı çalıştıran İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21'inci sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.
ARDA TURAN'IN ADI GEÇMİŞTİ
Teknik direktör adayları arasında Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan'ın da olduğu iddia edilmiş ancak Turan'ın Shakhtar Donetsk'in başına geçmesi beklendiği için artık gündemde yer almadığı ifade edilmişti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz