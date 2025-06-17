PFDK skandalı, Whatsapp mesajları ifşa oldu! Fenerbahçe'de isyan: Oylar geçersiz sayılsın

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum'un ortaya çıkardığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Whatsapp yazışmaları gündem oldu. Mesajlarda, sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü videoların paylaşıldığı iddiası tepki çekti. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu, iddiaların kanıtlanması halinde, PFDK üyelerinin görevlerinin sonlandırılması ve sarı-lacivertliler hakkında verilen cezalarda kullandıkları oyların geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

Türk futbolunun bağımsız mahkemesi; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun geçtiğimiz sezona ait başkanı ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmaları ifşa oldu. Skandalı, Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum ortaya çıkardı.

GALATASARAY AMİGOLUĞU: FENER AĞLAMA

Tarafsız olması gereken kurulun bazı isimlerinin, telefon yazışmalarında "Fener ağlama" denilerek Galatasaray amigoluğu seviyesindeki ifadeler büyük şaşkınlığa sebep olurken, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek kulüp başkanı ve teknik direktörüyle ilgili alaycı söylemler ile intikam mesajları tepki çekti.

FENERBAHÇELİLER İSYAN ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu, gündem olan Whatsapp mesajlarına dair dikkat çeken bir ayrıntıya vurgu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) konuyu araştırması yönünde çağrı yapan Şaşoğlu, iddiaların doğru çıkması halinde ise söz konusu kişilerin PFDK üyeliklerinin sonlandırılması, Fenerbahçe hakkında verilen cezalarda kullandıkları oyların da geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

TFF STATÜSÜ 54/4 MADESİ VE DİSİPLİN TALİMATI 70/3 MADDESİ NE DİYOR?

Spor hukukçusu Şaşoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"17.06.2025 tarihinde Sn. M. Tahir Kum’un Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında PFDK Başkan ve üyelerinin kendi aralarındaki Whatsapp yazışmalarında Fenerbahçe’yi küçük düşürücü ifadeler kullandıklarına ve tarafsızlıktan uzak bir şekilde karar verdiklerine dair birtakım iddialara yer verilmiştir.

TFF Statüsü md. 54/4 uyarınca 'Hukuk Kurullarının tüm üyeleri görevlerinde tarafsız ve bağımsızdır. Kurullar görevleri süresince tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdür'.Futbol Disiplin Talimatı md. 70/3'te ise 'Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin varlığı disiplin dosyasının taraflarınca da iddia edilebilir' ifadeleriyle PFDK üyelerinin tarafsızlığının önemi vurgulanmıştır.

"İDDİALAR SÜBUT BULUNURSA..."

Tüm bu kurallara rağmen PFDK üyelerinin iddia edildiği gibi kendi aralarındaki Whatsapp yazışmalarında Fenerbahçe’yi küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler kullandıkları ve tarafsızlıktan uzak bir şekilde karar verdikleri hususları TFF tarafından araştırılmalı ve iddialar sübut bulursa bu kişilerin PFDK üyelikleri sonlandırılmalı, Fenerbahçe hakkında verilen cezalarda kullandıkları oylar geçersiz sayılmalıdır."