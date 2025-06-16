PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk kimdir? PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk gündeme geldi

PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Demirtürk Hukuk Bürosu’nun kurucusu ve Türkiye’nin tanınmış hukukçuları arasında yer almaktadır. PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorular arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

Celal Nuri Demirtürk, yalnızca hukuk alanında değil PFDK Başkanı olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Henüz küçük yaşlardan itibaren hukuğa karı bir ilgisi olduğu belirtilen Celal Nuri Demirtürk'ün bu alanda kendini geliştirmek istemiştir.

PFDK BAŞKANI CELAL NURİ DEMİRTÜRK KİMDİR?

1964 yılında Isparta’da doğan Celal Nuri Demirtürk, babasının mesleği sebebiyle Türkiye’nin birçok şehrinde ikamet etmiştir. Ancak eğitim hayatına Ankara’da sürdürmüştür.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Celal Nuri Demirtürk, 1990 yılında avukatlık kariyerine adım attı. Babası Emekli Yargıtay Üyesi Mehmet Demirtürk’ün hukukçu kimliği ile tanınması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren hukuka ilgi duyarak bu alanda kendini geliştirmiştir.

PFDK BAŞKANI CELAL NURİ DEMİRTÜRK KARİYERİ

Yaklaşık 35 yıllık bir hukuk kariyerine sahip olan Celal Nuri Demirtürk, 1990 yılından itibaren mesleğini icra etmeye başlamıştır. 1990-1993 yılları arasında Ziraat Bankası, 1993-1997 Dış Bank Kavaklıdere şubesi sözleşmeli avukat olarak görev yaptı.

1994-1999 yılları arasında Kanal 6'da hukuk müşaviri ve icra kurulu üyesi oldu. Ayrıca RTÜK kanun tasarılarında aktif rol oynadı.

1994-2004 yıllarında ise Türk Petrol, Turtel Turizm ve Üniversal Sigorta gibi büyük şirketlerde avukatlık yaptı. Ardından TFF yönetimi tarafından PFDK Başkanı olarak görevlendirildi.