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Ali Hamaney kimdir? İran lideri Ali Hamaney'in hayatı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Hamaney kimdir? İran lideri Ali Hamaney&#039;in hayatı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i gündeme getirerek, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" söyledi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkede son kararı veren en yüksek otorite olarak ülkesinin siyasi rotasını uzun süredir yön veren biridir.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle iki ülke arasındaki savaş dört gündür devam etmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast planını engellediği yönünde bir iddiada bulunmuştu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanhu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef göstermenin "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

İran ve İsrail arasında yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından İran siyasetine ışık tutan Hamaney'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte İran'ın dini lideri Ali Hamane'in hayatı...

Ali Hamaney kimdir? İran lideri Ali Hamaney'in hayatı merak konusu oldu - 1. Resim

ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney, 19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğdu. Ailesi aslen Tebrizli olan Hameney'in baba tarafı İran Türklerindedir.

Hamaney'in babası din adamıdır. Hameney'de babasının peşinden giderek henüz küçük denilecek bir yaşta din adamı olmuştur. Meşhed'de ve Irak'ın Necef kentinde din eğitimini aldı. İran'ın dini merkezi Kum kentinde Ayetullah Humeyni'yle tanışmıştır.

Ali Hamaney kimdir? İran lideri Ali Hamaney'in hayatı merak konusu oldu - 2. Resim

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İran İslam Devleti'nin Humeyni'den sonraki lideridir. Uzun süre iktidarda kaldı ve ülkede son sözü söyleyen kişi olarak onlarca yıl İran siyasetini şekillendirdi.

Mansure Huceste Bakırzade ile evli olan Hamenei'nin altı çocuğu vardır. Mustafa, Mücteba, Mesud ve Meysam isminde dört oğlu ve Büşra ve Hüda isminde iki kızı vardır. Oğullarından biri olan Mücteba, Gulam-Ali Haddad-Adel'in bir kızıyla evlendi.

En büyük oğlu Mustafa, Azizullah Hoşvaht'ın bir kızıyla evlidir. Diğer oğlu Mesud ise Muhsin Harazi'nin kızıyla evlidir. Aralarında Muhammed Hamenei ve Hadi Hamenei'nin de bulunduğu üç erkek kardeşi vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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