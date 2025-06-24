Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii NATO zirvesinde gündem oldu: Savunma gücü Avrupa’yı aştı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimini övdü. Rutte, “Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var” diyerek Ankara'nın NATO içindeki stratejik önemine dikkat çekti.

Ankara’nın son yıllarda insansız hava araçları, yerli savaş uçakları ve zırhlı sistemlerde kaydettiği atılımlar, NATO’nun uzun süredir yakın markajında.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki “Public Forum” etkinliğinde konuştu.

Müttefik ülkelerden gelen soruları cevaplayan Rutte, Ukrayna’daki savaş, Avrupa savunma yatırımları ve Türkiye’nin rolü hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ TEMELİ ÇOK BÜYÜK"

Ankara’nın savunma alanında attığı adımları “göz ardı edilemez” olarak tanımlayan Rutte, Türkiye’yi yakından takip ettiğini şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye’nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var. Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici.”

Rutte, Türkiye'nin üretim gücünün sadece kendi ulusal güvenliği açısından değil, NATO’nun genel savunma altyapısı bakımından da belirleyici olduğuna dikkat çekti.

"NATO'DA BARİYER KOYMAYIN"

Rutte, Türkiye'nin savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile mümkün olduğunca yakın biçimde entegre edilmesi gerektiğini söyledi. NATO içindeki teknik ve siyasi bariyerlerin kaldırılmasını savunan Rutte, “NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, kimseye fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.