Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisinden kimler muaf?

Emlak Vergisi'nin birinci taksitinin ödeme tarihi merak edilip araştırılıyor. Uzmanlar, mükelleflerinin cezalı duruma düşmemesi adına ödeme tarihi ile ilgili bilgi verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye sınırları arasında bulunan bina, arsa ve arazilere emlak vergisi ödenmektedir. Bu vergi, belediyeler tarafından tahsil edilir.

Emlak vergisi her sene mayıs ve kasım aylarında iki taksit şeklinde ödenirken 2025 yılı ilk taksitinin cezasız ödeme dönemi belli oldu.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2025 yılı itibarıyla emlak vergisi ödemeleri, her sene olduğu gibi iki taksit şeklinde yapılır:

Emlak vergisinin 1. taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. Taksiti Kasım ayındadır.

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son günü 31 Mayıs 2025'tir. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günü ise 30 Kasım 2025 olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemek için direkt olarak belediyelere giderek veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür.

İkinci bir ödeme türü olarak Belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak hızlıca ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca E-Devlet üzerinden emlak vergisi ödemesi yapmak mümkündür.

KİMLER EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİYOR?

Emekliler, Hiçbir geliri olmayanlar, Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaktadır.