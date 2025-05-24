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Bakan Işıkhan duyurdu! Engellilere yönelik hibe ve iş ilanları artık bu platformda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Işıkhan duyurdu! Engellilere yönelik hibe ve iş ilanları artık bu platformda
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli istihdamına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan 'Engelsiz İŞKUR Platformu' ile hibe başvurularının hızlıca yapılabileceğini ve iş ilanlarına ulaşılabileceğini söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu’na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

HİBE BAŞVURULARI VE İŞ İLANLARI

Engelleri birlikte aşacaklarının mesajını veren Işıkhan, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz ‘Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı’nı tamamladık. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız ‘Engelsiz İŞKUR Platformu’ ile hibe başvurularını kolaylıkla engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor, iş ilanlarına hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

SANAL FUARA YOĞUN İLGİ 

Öte yandan, Türkiye’nin 7 bölgesinde 76 ilden 558 firmanın katılımıyla düzenlenen Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı 26 bin 594 kişi tarafından 38 bin 938 kez ziyaret edildi. Toplam 3 gün süren fuarda 16 bin 248 öz geçmiş işverenlerle paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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