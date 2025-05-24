Bakan Işıkhan duyurdu! Engellilere yönelik hibe ve iş ilanları artık bu platformda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2025 12:38 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 12:51 - Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli istihdamına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan 'Engelsiz İŞKUR Platformu' ile hibe başvurularının hızlıca yapılabileceğini ve iş ilanlarına ulaşılabileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu’na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İlgili Haber Gıdada bir skandal daha! 2 ilde vatandaşa "dana" diye "at ve eşek eti" yedirdiler HİBE BAŞVURULARI VE İŞ İLANLARI Engelleri birlikte aşacaklarının mesajını veren Işıkhan, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz ‘Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı’nı tamamladık. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız ‘Engelsiz İŞKUR Platformu’ ile hibe başvurularını kolaylıkla engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor, iş ilanlarına hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. İlgili Haber Adidas'ta 544 bin müşterinin bilgileri çalındı! Şirketten açıklama var, işte detaylar SANAL FUARA YOĞUN İLGİ Öte yandan, Türkiye’nin 7 bölgesinde 76 ilden 558 firmanın katılımıyla düzenlenen Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı 26 bin 594 kişi tarafından 38 bin 938 kez ziyaret edildi. Toplam 3 gün süren fuarda 16 bin 248 öz geçmiş işverenlerle paylaşıldı. İlgili Haber Konkordato talebi reddedildi! Ünlü şirket resmen iflas etti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin