Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, final mi yaptı? Yeni sezon tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümünün yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı son olarak 27 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluştu. Yayın akışı ve ekranda programı göremeyen izleyiciler Müge Anlı neden yok merak ederken sezon finali ve yeni sezon tarihi gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok programın takipçilerinin gündeminde yer alıyor. ATV'de ekrana gelen programı yayın akışında ve ekranda göremeyen izleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihini araştırıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEDEN YOK?

Faili meçhul, gizli kalmış veya kayıp gibi pek çok olayı aydınlatması ile fenomen haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2024-2025 sezonu yayın dönemi için sezon finalini yaptı. Son olarak 27 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali nedeniyle ekranda yer almıyor.

MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU?

30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde ekranda ve ATV yayın akışında yer almana Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaptı. Program Haziran döneminde sezon finali yaparak yaz döneminde birkaç aylık ara verecek. Yeni sezonda ekrana gelmeye devam etmesi bekleniyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon tarihi netleşmese de Eylül 2025'te yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.