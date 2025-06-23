“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün yayımlanan bölümüne katılan diş hekimi Yaman Özkan, seyirci jokerini kullandığı soruda elendi. Çekimlerin ardından Özkan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. İlk baraj sorularını başarıyla geçen Özkan, 5. soruda zor bir tercih yapmak zorunda kaldı.

Kendisine yöneltilen soru, 'Red Kit' adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?’ oldu.

Yaman Özkan

Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59 oranla işaretlediği “Joe Dalton” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “Rintintin” olunca Özkan soruyu yanlış cevaplayarak yarışmadan elendi.

YAMAN ÖZKAN'IN VEFAT ETTİĞİ DUYURULDU

Elendiği anlarda üzgün olduğu gözlenen Özkan, “Çok basit bir soruydu… Seyirci beni yaktı. Aslında çok ihtiyacımız vardı iyi bir rakama,” diyerek 5 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla ise Özkan hakkında üzücü bir haber paylaşıldı.