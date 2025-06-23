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“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün yayımlanan bölümüne katılan diş hekimi Yaman Özkan, seyirci jokerini kullandığı soruda elendi. Çekimlerin ardından Özkan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. İlk baraj sorularını başarıyla geçen Özkan, 5. soruda zor bir tercih yapmak zorunda kaldı.

“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti - 1. Resim

Kendisine yöneltilen soru, 'Red Kit' adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?’ oldu.

Yaman Öztürk
Yaman Özkan

Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59 oranla işaretlediği “Joe Dalton” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “Rintintin” olunca Özkan soruyu yanlış cevaplayarak yarışmadan elendi.

“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti - 3. Resim

YAMAN ÖZKAN'IN VEFAT ETTİĞİ DUYURULDU

Elendiği anlarda üzgün olduğu gözlenen Özkan, “Çok basit bir soruydu… Seyirci beni yaktı. Aslında çok ihtiyacımız vardı iyi bir rakama,” diyerek 5 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti - 4. Resim

Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla ise Özkan hakkında üzücü bir haber paylaşıldı.

“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti - 5. Resim

Açıklamada, “Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Özkan’ın ölüm nedenine dair detay verilmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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