“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti
‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün yayımlanan bölümüne katılan diş hekimi Yaman Özkan, seyirci jokerini kullandığı soruda elendi. Çekimlerin ardından Özkan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. İlk baraj sorularını başarıyla geçen Özkan, 5. soruda zor bir tercih yapmak zorunda kaldı.
Kendisine yöneltilen soru, 'Red Kit' adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?’ oldu.
Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59 oranla işaretlediği “Joe Dalton” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “Rintintin” olunca Özkan soruyu yanlış cevaplayarak yarışmadan elendi.
YAMAN ÖZKAN'IN VEFAT ETTİĞİ DUYURULDU
Elendiği anlarda üzgün olduğu gözlenen Özkan, “Çok basit bir soruydu… Seyirci beni yaktı. Aslında çok ihtiyacımız vardı iyi bir rakama,” diyerek 5 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
Yarışmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla ise Özkan hakkında üzücü bir haber paylaşıldı.
Açıklamada, “Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Özkan’ın ölüm nedenine dair detay verilmedi.