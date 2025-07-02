Ünlü oyuncu Mehmet Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Eşinden yürek sızlatan paylaşım

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı ’Cevat Akarsu’ rolüyle hafızalarda yer edinen Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri duyururken eşi Berna Taşpınar ise yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" gibi birçok önemli yapımda rol alan Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. Taşpınar 56 yaşında vefat etti.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Oyuncuyla ilgili üzen haberi menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyada duyurdu. Karikutal paylaşımında "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey" ifadelerini kullandı.

EŞİ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar ise sosyal medyadan paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi:

"Varlığınla güzeldi, yokluğunla da kıymetlisin. Ruhun şad olsun canım."

ALKOL ZEHİRLENMESİ YAŞAMIŞTI

Şekip Taşpınar, 8 Haziran 2023’te Datça’daki evinde sahte içki tüketimi sonucu ciddi şekilde zehirlenmişti. Zehirlenme neticesinde entübe edilerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımına alınmıştı. Çoklu organ yetmezliği riski olan ve böbrekleri destek için diyalize bağlanan ismin tedavisi bir süre bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda devam etmişti.

5 Temmuz 2023’te taburcu olarak evine dönen oyuncu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Şekip Taşpınar'ın son görüntüsü...

MEHMET ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı.

1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı.

2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı 'Cevat Akarsu' karakteri ile tanındı.

Oyuncu 2023 Haziran ayında 54 yaşındayken Muğla'da alkol koması sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.