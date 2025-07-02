Şekip Taşpınar kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu rolüyle tanınıyordu

Kurtlar Vadisi'nde "Cevat Akarsu" karakteriyle hafızalarda yer edinen Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini menajeri Temmuz Karikutal duyurdu. Ardından Şekip Taşpınar kimdir, neden öldü? sorusu merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Televizyon dünyasının popüler dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde "Cevat Akarsu" rolü ile tanınan Şekip Taşpınar hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından Taşpınar'ın hayatı ve ölüm nedeni yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aramalar ise "Şekip Taşpınar kimdir, neden öldü" yönündedir.

ŞEKİP TAŞPINAR NEDEN ÖLDÜ?

Şekip Taşpınar'ın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Konuyla ilgili kısa süre içinde bilgi verilmesi bekleniyor.

Mehmet Şekip Taşpınar'ın menajeri Temmuz Karikutal ölümünü şu sözlerle duyurdu:

"Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..."

Şekip Taşpınar'ın 2023 yılında alkol zehirlenmesi sebebiyle uzun süre tedavi gördüğü biliniyordu.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969’da Ankara’da doğdu. Şu an itibarıyla 56 yaşında olan Taşpınar, Tiyatro eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda aldı. Mesleğine ilk adımını ise 1988 yılında Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda adım attı.

1990-1994 yılları arasında konservatuvar eğitimi alan Akarsu, 1995’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda profesyonel olarak görev yaptı

1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2000-2003 arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

1988 yılından bu yana TRT başta olmak üzere birçok televizyon kanallarında seslendirme sanatçısı olarak da çalıştı. Tanınırlığı ise 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı Cevat Akarsu karakteriyle oldu.