Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İstanbul nefesini tuttu! Justin Timberlake'in sürprizi herkesi şaşırtacak

İstanbul nefesini tuttu! Justin Timberlake'in sürprizi herkesi şaşırtacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul nefesini tuttu! Justin Timberlake&#039;in sürprizi herkesi şaşırtacak
Justin Timberlake, İstanbul, Konser, Sezen Aksu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pop, R&B, ve dance-pop tarzlarında müzik yapan şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayan Timberlake’in Sezen Aksu ile aynı sahneyi paylaşacağı öğrenildi. Ünlü isim aynı zamanda Oscarlı yıldız Leonardo DiCaprio’yu VIP konuk olarak ağırlayacak.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake’in İstanbul konser biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıkmış ve büyük ilgi görmüştü. 

30 TEMMUZ’DA OLACAK

11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul konseriyle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Timberlake’in 30 Temmuz'daki performansına sayılı günler kaldı.

Justin Timberlake’ten sürprizlerle dolu konser! Sahnesine Türk şarkıcıyı konuk edecek - 1. Resim

SEZEN AKSU İLE SAHNE ALACAK, LEONARDO DICAPRIO DA KATILACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek konserde geçtiğimiz günlerde yeni albüm çıkaran Sezen Aksu’nun da sahneye çıkacağı konuşulurken, sürpriz bir diğer isim ise Leonardo DiCaprio. 

Justin Timberlake’ten sürprizlerle dolu konser! Sahnesine Türk şarkıcıyı konuk edecek - 2. Resim

DiCaprio’nun da İstanbul’da olacağı ve Timberlake’in konserine katılacağı da iddialar arasında yerini alıyor. İki özel konuk şimdiden müzikseverleri heyecanlandırdı. Yıldız isimlerin eşlik edeceği organizasyon müzik tarihine geçecek.

SON DURAK İSTANBUL

Justin Timberlake’in vereceği konser, Everything I Thought It Was albümünün desteklendiği The Forget Tomorrow World Tour kapsamında son duraklardan biri. Dünya turnesi 29 Nisan 2024’te başladı ve 30 Temmuz 2025’te İstanbul'da sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni evli çiftler tarlalara akın ediyor! Tarım arazileri stüdyoya dönüştüMarkette dehşete düşüren olay! Kadın kasiyer neye uğradığına şaşırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan İmirzalıoğlu ‘A.B.İ’ dizisiyle dönüyor! Afişi ortaya çıktı, kanalı da belli… - MagazinYeni dizisi netleşti! Afişi ortaya çıktı, kanalı da belli…Fenerbahçe lansmanına katılan Meltem Cumbul’u yerden yere vurdular! Kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü - MagazinForma lansmanındaki kıyafeti Fenerlileri çıldırttıMüge Anlı ile Güven Bana’da heyecanlı anlar… Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz’ı futbol sorusu terletti - MagazinÖnce zorlandılar, sonra sevindilerSinan Akçıl ile Ece Erken’den ilk fotoğraf! Sosyal medyadan eleştirilere cevap verdi - MagazinSinan Akçıl ile Ece Erken’den ilk fotoğraf! Sosyal medyadan eleştirilere cevap verdiKalp krizi geçirdiği iddia edilen Sevcan Orhan’dan haber var! Çektiği videoyla açıkladı - MagazinKalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! İlk ağızdan açıkladıŞarkıcı Gökçe Kırgız'ın Üsküdar'daki lüks evi gündem oldu! İçinde yok yok... - MagazinÜnlü şarkıcının Üsküdar'daki lüks evi gündem oldu! İçinde yok yok...
Sonraki Haber Yükleniyor...