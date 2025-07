İstanbul nefesini tuttu! Justin Timberlake'in sürprizi herkesi şaşırtacak

Pop, R&B, ve dance-pop tarzlarında müzik yapan şarkıcı Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayan Timberlake’in Sezen Aksu ile aynı sahneyi paylaşacağı öğrenildi. Ünlü isim aynı zamanda Oscarlı yıldız Leonardo DiCaprio’yu VIP konuk olarak ağırlayacak.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake’in İstanbul konser biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.

30 TEMMUZ’DA OLACAK

11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul konseriyle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Timberlake’in 30 Temmuz'daki performansına sayılı günler kaldı.

SEZEN AKSU İLE SAHNE ALACAK, LEONARDO DICAPRIO DA KATILACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek konserde geçtiğimiz günlerde yeni albüm çıkaran Sezen Aksu’nun da sahneye çıkacağı konuşulurken, sürpriz bir diğer isim ise Leonardo DiCaprio.

DiCaprio’nun da İstanbul’da olacağı ve Timberlake’in konserine katılacağı da iddialar arasında yerini alıyor. İki özel konuk şimdiden müzikseverleri heyecanlandırdı. Yıldız isimlerin eşlik edeceği organizasyon müzik tarihine geçecek.

SON DURAK İSTANBUL

Justin Timberlake’in vereceği konser, Everything I Thought It Was albümünün desteklendiği The Forget Tomorrow World Tour kapsamında son duraklardan biri. Dünya turnesi 29 Nisan 2024’te başladı ve 30 Temmuz 2025’te İstanbul'da sona erecek.